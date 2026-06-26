Оман предупредил Европу о возможном взимании платы за проход через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов.

Оман и Иран могут создать систему взимания платы за проход через Ормузский пролив, но пока неясно, будут ли подобные сборы обязательными.

Иранские власти сообщили о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе в координации с Оманом.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно, передает агентство Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы", - говорится в публикации.

По данным агентства, плата может взиматься за услуги, связанные с очисткой пролива и навигацией по нему.

США , Европа и соседи султаната все больше обеспокоены тем, что Оман и Иран могут создать систему взимания платы за проход через Ормузский пролив, пишет Блумберг. Однако, как отмечает агентство, неясно, будут ли подобные сборы, согласно Оману, обязательными. По данным источников, он анализирует применяемые другими странами системы контроля над морскими проходами, в том числе над Малаккским проливом, где обязательная плата не предусмотрена.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.