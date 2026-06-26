В аэропортах Краснодара и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский") ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
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"Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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