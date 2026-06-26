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В МИД рассказали, кто в ОДКБ решает вопрос о приостановке членства страны - РИА Новости, 26.06.2026
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07:08 26.06.2026
В МИД рассказали, кто в ОДКБ решает вопрос о приостановке членства страны

Васильев: вопрос о приостановке членства Армении в ОДКБ будут решать президенты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о приостановке членства страны в ОДКБ или об исключении решает Совет коллективной безопасности на уровне президентов.
  • Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году из-за невыполнения Договора о коллективной безопасности союзниками в 2021–2022 годах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос о приостановке членства страны в ОДКБ или об исключении решает Совет коллективной безопасности на уровне президентов, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
"Вопрос о приостановке членства или об исключении уже решается Советом коллективной безопасности, то есть президентами", - сказал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Пашинян прокомментировал возможное исключение Армении из ОДКБ
11 июня, 13:50
Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что Организация из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством-членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В МИД заявили о нечистоплотности дискуссий об участии Армении в ОДКБ
8 апреля, 17:48
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБ
 
 
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