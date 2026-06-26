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Врач объяснил, почему важно выбирать качественные солнцезащитные очки - РИА Новости, 26.06.2026
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12:27 26.06.2026
Врач объяснил, почему важно выбирать качественные солнцезащитные очки

Егоров: ультрафиолет, проникающий через дешевые очки, может повредить сетчатку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультрафиолет, проникающий через некачественные очки, может привести к повреждению сетчатки глаза.
  • Проверить качество защиты очков от ультрафиолета можно с помощью ультрафиолетового фонарика и специального пробного стекла из салона оптики.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некачественные темные очки расширяют зрачок и пропускают ультрафиолет, из-за чего вредное излучение попадает в глаз в большом количестве и может повредить сетчатку, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы Алексей Егоров.
По его словам, некачественные темные очки обманывают естественную систему защиты глаза. Он думает, что находится в условиях недостаточной освещенности, и зрачок существенно расширяется.
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"Когда вы надеваете несертифицированные дешевые темные очки, велик риск того, что они, несмотря на то, что они темные, пропускают ультрафиолет... глаз начинает получать очень большое количество ненужного излучения, того самого ультрафиолета, что может привести к повреждению внутриглазных структур, в том числе и сетчатки глаза", - сказал Егоров 360.ru.
Офтальмолог также предложил способ проверки очков: посветить через линзу ультрафиолетовым фонариком для проверки денег на специальное пробное стекло, которое используют в салонах оптики. Если стекло потемнеет, очки пропускают ультрафиолет и считаются некачественными; если останется светлым - защита работает исправно, пояснил специалист.
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