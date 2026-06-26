Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото

Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи

Очередь к Крымскому мосту выросла до 2,8 тысячи автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, выросла до 1 800 машин, со стороны Тамани — до 1 000 машин.

Время ожидания в очереди со стороны Керчи составляет около пяти часов, со стороны Тамани — более трех часов.

lСИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, выросла до 1,8 тысячи машин, въезда в Крым ждет 1 тысяча транспортных средств, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.

Статистика приведена по состоянию на 9.00 мск. Движение по мосту перекрывали минувшей ночью на шесть часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 800 транспортных средств. Время ожидания - около пяти часов", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе " Макс ".

При этом, в очереди со стороны Тамани находится 1 тысяча машин, там время ожидания - более трех часов.