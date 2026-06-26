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Очередь к Крымскому мосту выросла до 2,8 тысячи автомобилей - РИА Новости, 26.06.2026
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09:43 26.06.2026
Очередь к Крымскому мосту выросла до 2,8 тысячи автомобилей

Перед въездом на Крымский мост скопилось 2,8 тысячи автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, выросла до 1 800 машин, со стороны Тамани — до 1 000 машин.
  • Время ожидания в очереди со стороны Керчи составляет около пяти часов, со стороны Тамани — более трех часов.
lСИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, выросла до 1,8 тысячи машин, въезда в Крым ждет 1 тысяча транспортных средств, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Статистика приведена по состоянию на 9.00 мск. Движение по мосту перекрывали минувшей ночью на шесть часов.
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"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 800 транспортных средств. Время ожидания - около пяти часов", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
При этом, в очереди со стороны Тамани находится 1 тысяча машин, там время ожидания - более трех часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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Республика КрымКерчьТамань (станица)
 
 
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