Самолет с вернувшимися по обмену военнослужащими приземлился в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья.
- Перед доставкой в Россию российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
Перед тем, как российских бойцов доставили на самолете в РФ, они находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
В российском военном ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты вновь оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из плена на Родину.
Ранее сообщалось, что в начале июня Москва и Киев при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными в формате 185 на 185. До этого обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской – 41.
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