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Самолет с вернувшимися по обмену военнослужащими приземлился в Подмосковье - РИА Новости, 26.06.2026
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Самолет с вернувшимися по обмену военнослужащими приземлился в Подмосковье

РИА Новости: самолет с вернувшимися из плена военными приземлился в Подмосковье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья.
  • Перед доставкой в Россию российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
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Перед тем, как российских бойцов доставили на самолете в РФ, они находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
В российском военном ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты вновь оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из плена на Родину.
Ранее сообщалось, что в начале июня Москва и Киев при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными в формате 185 на 185. До этого обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской – 41.
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