Самолет с вернувшимися по обмену военнослужащими приземлился в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья.

Перед доставкой в Россию российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ

Перед тем, как российских бойцов доставили на самолете в РФ , они находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

В российском военном ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты вновь оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из плена на Родину.