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Танкеры прибыли в порт Рас-Танура, закрытый для экспорта нефти с весны - РИА Новости, 26.06.2026
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00:55 26.06.2026
Танкеры прибыли в порт Рас-Танура, закрытый для экспорта нефти с весны

Саудовские танкеры прибыли в порт Рас-Танура, который был закрыт с весны

© AP Photo / Tannen MauryНефтяные трубопроводы и порт в Рас Таннуре, Саудовская Аравия
Нефтяные трубопроводы и порт в Рас Таннуре, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Tannen Maury
Нефтяные трубопроводы и порт в Рас Таннуре, Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовские танкеры Zaynah и Amad находятся в Персидском заливе вблизи главного экспортного терминала королевства в порту Рас-Танура.
  • За последние 24 часа 21 судно прибыло в район расположения главного терминала для отгрузки сырой нефти и сжиженного природного газа Джуайма.
  • Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура и стала использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Саудовские танкеры находятся в порту Рас-Танура в Персидском заливе, который с марта не использовался для экспорта нефти, на фоне улучшения обстановки в регионе после заключения соглашения между Ираном и США, выяснило РИА Новости по данным портала местоположения судов Vessel Finder.
Как следует из информации Vessel Finder, саудовские супертанкеры Zaynah и Amad находятся в Персидском заливе - вблизи главного экспортного терминала королевства. Они могут стать первыми судами, которые примут груз в порту.
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По данным портала, за последние 24 часа 21 судно прибыло в район расположения главного терминала для отгрузки сырой нефти и сжиженного природного газа Джуайма, которым управляет нефтегазовая компания Saudi Aramco.
Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.
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