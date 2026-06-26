Танкеры прибыли в порт Рас-Танура, закрытый для экспорта нефти с весны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовские танкеры Zaynah и Amad находятся в Персидском заливе вблизи главного экспортного терминала королевства в порту Рас-Танура.
- За последние 24 часа 21 судно прибыло в район расположения главного терминала для отгрузки сырой нефти и сжиженного природного газа Джуайма.
- Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура и стала использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Саудовские танкеры находятся в порту Рас-Танура в Персидском заливе, который с марта не использовался для экспорта нефти, на фоне улучшения обстановки в регионе после заключения соглашения между Ираном и США, выяснило РИА Новости по данным портала местоположения судов Vessel Finder.
Как следует из информации Vessel Finder, саудовские супертанкеры Zaynah и Amad находятся в Персидском заливе - вблизи главного экспортного терминала королевства. Они могут стать первыми судами, которые примут груз в порту.
По данным портала, за последние 24 часа 21 судно прибыло в район расположения главного терминала для отгрузки сырой нефти и сжиженного природного газа Джуайма, которым управляет нефтегазовая компания Saudi Aramco.
Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.