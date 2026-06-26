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Генсек НАТО Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой - РИА Новости, 26.06.2026
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03:57 26.06.2026
Генсек НАТО Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой

Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию «долгосрочной угрозой» для альянса.
  • По словам Рютте, Россия вкладывает 40% своего бюджета в оборону и быстро «извлекает уроки» из боевых действий на Украине.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "долгосрочной угрозой" для альянса.
В четверг генсек НАТО выступал в Атлантическом совете* в Вашингтоне.
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"Россия остается нашей нынешней и долгосрочной угрозой. Она вкладывает 40% своего бюджета в оборону. Круглосуточно производит военную технику", - заявил генсек НАТО.
Рютте также утверждает, что Россия быстро "извлекает уроки" из боевых действий на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
В Москве также неоднократно заявляли, что на Западе оправдывают траты на милитаризацию якобы угрозой со стороны России.
* Организация признана нежелательной в России.
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