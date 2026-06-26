Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию «долгосрочной угрозой» для альянса.

По словам Рютте, Россия вкладывает 40% своего бюджета в оборону и быстро «извлекает уроки» из боевых действий на Украине.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "долгосрочной угрозой" для альянса.

"Россия остается нашей нынешней и долгосрочной угрозой. Она вкладывает 40% своего бюджета в оборону. Круглосуточно производит военную технику", - заявил генсек НАТО.

Рютте также утверждает, что Россия быстро "извлекает уроки" из боевых действий на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

В Москве также неоднократно заявляли, что на Западе оправдывают траты на милитаризацию якобы угрозой со стороны России.