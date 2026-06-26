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В России уточнили перечень продуктов со ставкой НДС десять процентов - РИА Новости, 26.06.2026
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01:32 26.06.2026
В России уточнили перечень продуктов со ставкой НДС десять процентов

С 1 июля изменится перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке десять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПокупатели в магазине
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года корректируется список продуктов, облагаемых НДС по льготной ставке 10% при ввозе и реализации в РФ.
  • Из списка исключены некоторые молокосодержащие продукты, такие как желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле с заменителем молочного жира, а также спреды и сливочно-растительные топленые смеси.
  • В список включены отдельные виды консервов и продукты сублимационной сушки.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Список продуктов, облагаемых НДС по льготной ставке 10% при ввозе и реализации в РФ, с 1 июля корректируется: из него исключены некоторые молокосодержащие продукты, и, наоборот, включены отдельные виды консервов и продукты сублимационной сушки, рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%.
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"С 1 июля 2026 года уточнены перечни и коды продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе и реализации в РФ", - сказала Мемрук, отметив, что список продуктов уточняется в связи с поправками в налоговое законодательство федеральным законом от 28.11.2025 № 425.
"Согласно им облагается по ставке 22%, а не 10%, реализация и ввоз в Россию: молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов и сливочно-растительных топленых смесей", - пояснила Мемрук.
Речь идет также об исключении из перечня таких продуктов как желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащих с заменителем молочного жира. Это уточняется постановлением правительства РФ от 10.03.2026 № 252, добавила аналитик.
Некоторые продукты, подпадающие под НДС по ставке 10% при продаже в России, наоборот раскрыли в перечне более подробно, отметила Мемрук.
"Теперь к ним относятся: продукты сухие молокосодержащие, консервы сухие молокосодержащие, продукты сублимационной сушки молокосодержащие, консервы сублимационной сушки молокосодержащие, продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие, консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные и консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами", - перечислила она.
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