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Мурашко дал главные советы начинающим врачам - РИА Новости, 26.06.2026
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00:04 26.06.2026
Мурашко дал главные советы начинающим врачам

Мурашко призвал выпускников медвузов продолжать учиться каждый день

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал начинающих врачей продолжать учиться каждый день.
  • Мурашко подчеркнул важность ответственности и знаний для выполнения врачебных обязанностей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начинающие врачи, которые только что окончили университет, должны продолжать учиться каждый день и быть ответственными по отношению к своим пациентам, рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Главный совет (выпускникам медвузов - ред.) - учиться каждый день. И быть ответственным в отношении своих пациентов и принятия своих решений", - сказал Мурашко.
Он отметил, что ответственность и знание - это именно те две вещи, без которых врачи и другие медицинские работники не смогли бы выполнять свои обязанности.
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