Мурашко дал главные советы начинающим врачам

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начинающие врачи, которые только что окончили университет, должны продолжать учиться каждый день и быть ответственными по отношению к своим пациентам, рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что ответственность и знание - это именно те две вещи, без которых врачи и другие медицинские работники не смогли бы выполнять свои обязанности.