Мурашко дал главные советы начинающим врачам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал начинающих врачей продолжать учиться каждый день.
- Мурашко подчеркнул важность ответственности и знаний для выполнения врачебных обязанностей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начинающие врачи, которые только что окончили университет, должны продолжать учиться каждый день и быть ответственными по отношению к своим пациентам, рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Главный совет (выпускникам медвузов - ред.) - учиться каждый день. И быть ответственным в отношении своих пациентов и принятия своих решений", - сказал Мурашко.
Он отметил, что ответственность и знание - это именно те две вещи, без которых врачи и другие медицинские работники не смогли бы выполнять свои обязанности.