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В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше двух тысяч машин - РИА Новости, 26.06.2026
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08:59 26.06.2026
В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше двух тысяч машин

Свыше двух тысяч машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 2 тысяч машин.
  • Движение по мосту перекрывали минувшей ночью более чем на шесть часов, а сейчас время ожидания в очереди на ручной досмотр с обеих сторон составляет около трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Свыше 2 тысяч машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Движение по мосту перекрывали минувшей ночью на более чем шесть часов.
“В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов... В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов”, - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе “Макс”.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
Статистика приведена по состоянию на 8.00 мск.
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