В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше двух тысяч машин

Краткий пересказ от РИА ИИ В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 2 тысяч машин.

Движение по мосту перекрывали минувшей ночью более чем на шесть часов, а сейчас время ожидания в очереди на ручной досмотр с обеих сторон составляет около трех часов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Свыше 2 тысяч машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.

Движение по мосту перекрывали минувшей ночью на более чем шесть часов.

“В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов... В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов”, - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе “ Макс ”.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.