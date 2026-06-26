В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше двух тысяч машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 2 тысяч машин.
- Движение по мосту перекрывали минувшей ночью более чем на шесть часов, а сейчас время ожидания в очереди на ручной досмотр с обеих сторон составляет около трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Свыше 2 тысяч машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Движение по мосту перекрывали минувшей ночью на более чем шесть часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
Статистика приведена по состоянию на 8.00 мск.