На месте столкновения легкового автомобиля и автобуса в Москве

На месте столкновения легкового автомобиля и автобуса в Москве

В Москве легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ На улице Софьи Ковалевской в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

Пострадали два пассажира автобуса маршрута м57.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Легковушка столкнулась с автобусом на севере Москвы, пострадали двое пассажиров общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Примерно в 6.20 на улице Софьи Ковалевской, дом 2, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадали два пассажира автобуса.