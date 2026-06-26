В Москве легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улице Софьи Ковалевской в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.
- Пострадали два пассажира автобуса маршрута м57.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Легковушка столкнулась с автобусом на севере Москвы, пострадали двое пассажиров общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Примерно в 6.20 на улице Софьи Ковалевской, дом 2, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадали два пассажира автобуса.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", в ДТП попал автобус маршрута м57, которому, по предварительной информации, водитель легковушки при перестроении не уступил дорогу.
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14 марта, 10:10