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В Москве легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.06.2026
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10:50 26.06.2026 (обновлено: 10:56 26.06.2026)
В Москве легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

На севере Москвы легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте столкновения легкового автомобиля и автобуса в Москве
На месте столкновения легкового автомобиля и автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
На месте столкновения легкового автомобиля и автобуса в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Софьи Ковалевской в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.
  • Пострадали два пассажира автобуса маршрута м57.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Легковушка столкнулась с автобусом на севере Москвы, пострадали двое пассажиров общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Примерно в 6.20 на улице Софьи Ковалевской, дом 2, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадали два пассажира автобуса.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", в ДТП попал автобус маршрута м57, которому, по предварительной информации, водитель легковушки при перестроении не уступил дорогу.
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