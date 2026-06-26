Месячная норма осадков может выпасть в начале июля в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 3 июля в Москве ожидаются штормовой ветер, град и сильные грозовые ливни, за сутки может выпасть до 65 миллиметров осадков.
- Июль в Центральной России, предварительно, будет на 1–2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Штормовой ветер и град ожидаются в Москве 3 июля, за сутки может выпасть три четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос” Евгений Тишковец.
"В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 - плюс 31. Но жара будет недолгой. Третьего числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями - за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы - и понижением дневной температуры до плюс 19 - плюс 24", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что, предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков.