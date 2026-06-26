Месячная норма осадков может выпасть в начале июля в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Штормовой ветер и град ожидаются в Москве 3 июля, за сутки может выпасть три четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос” Евгений Тишковец.