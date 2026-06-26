Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых семи беспилотниках, летевших на Москву.
- Семь беспилотников сбиты силами ПВО, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил еще о двух сбитых беспилотниках. "Два БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18