Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил еще о двух сбитых беспилотниках. "Два БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.