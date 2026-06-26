Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Позже он сообщил об отражении атаки еще трех беспилотников. "Отражена атака трёх беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.