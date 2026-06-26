Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: две школы будущего построят в Таганском районе за счет города - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 26.06.2026
Ефимов: две школы будущего построят в Таганском районе за счет города

Ефимов: две инновационные школы возведут по АИП в Таганском районе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Две инновационные школы на 2,8 тысячи мест в сумме построят по Адресной инвестиционной программе в Таганском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В центре столицы в рамках Адресной инвестиционной программы построят инновационные школы – современные гибкие пространства, призванные мотивировать детей к развитию и получению знаний. Сейчас в Таганском районе проектируют два таких объекта образования. Они смогут принять 2,8 тысячи учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Как уточнили в департаменте гражданского строительства, одна из школ будущего – четырехэтажное здание на 1,1 тысячи мест – появится на Новорогожской улице. Для школьников, кроме универсальных и специализированных учебных классов, оборудуют музыкальную студию и мастерскую по обработке дерева и металла.
Второе инновационное учреждение образования рассчитано на 1,7 тысячи школьников. В департаменте сообщили, что проект школы подразумевает возведение трех отдельных корпусов, соединенных переходами, каждый из блоков отведут для учащихся младшего, среднего и старшего звена. На территории школы также оснастят площадки для занятий гимнастикой на открытом воздухе.
Обе школы проектируются с соблюдением принципов доступной среды, чтобы в них смогли обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, добавил заммэра. Территории учреждений образования комплексно благоустроят.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Ефимов: шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове"
25 июня, 11:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала