© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: две школы будущего построят в Таганском районе за счет города

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Две инновационные школы на 2,8 тысячи мест в сумме построят по Адресной инвестиционной программе в Таганском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В центре столицы в рамках Адресной инвестиционной программы построят инновационные школы – современные гибкие пространства, призванные мотивировать детей к развитию и получению знаний. Сейчас в Таганском районе проектируют два таких объекта образования. Они смогут принять 2,8 тысячи учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Как уточнили в департаменте гражданского строительства, одна из школ будущего – четырехэтажное здание на 1,1 тысячи мест – появится на Новорогожской улице. Для школьников, кроме универсальных и специализированных учебных классов, оборудуют музыкальную студию и мастерскую по обработке дерева и металла.

Второе инновационное учреждение образования рассчитано на 1,7 тысячи школьников. В департаменте сообщили, что проект школы подразумевает возведение трех отдельных корпусов, соединенных переходами, каждый из блоков отведут для учащихся младшего, среднего и старшего звена. На территории школы также оснастят площадки для занятий гимнастикой на открытом воздухе.