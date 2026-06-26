Минюст внес проект "Эхо"* в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект "Эхо"*, медиа-группу "Автономное Действие"*, общественное движение "Крымская солидарность", а также социолога Елену Коневу*.
- Проект "Эхо"* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в России организаций, а также взаимодействует с иноагентами.
- Конева*, "Автономное Действие"* и "Крымская солидарность"* распространяли фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов и нежелательных в России организаций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект "Эхо"*, медиа-группу "Автономное Действие"*, общественное движение "Крымская солидарность"*, а также социолога Елену Коневу*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать шестого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Конева*, проект "Эхо"*, медиа-группа "Автономное Действие"*, а также общественное движение "Крымская солидарность"*, - говорится в сообщении.
По данным министерства, проект "Эхо"* распространял фейки о решениях властей РФ, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также взаимодействует с иноагентами.
Также Конева*, "Автономное Действие"* и "Крымская солидарность"* распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева* создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. "Автономное действие"* и "Крымская солидарность"* тем временем распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Конева* и "Автономное действие"* выступали против СВО, сообщает ведомство.
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* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.