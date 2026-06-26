Минюст внес проект "Эхо"* в реестр иноагентов

По данным министерства, проект "Эхо"* распространял фейки о решениях властей РФ, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также взаимодействует с иноагентами.

Также Конева*, "Автономное Действие"* и "Крымская солидарность"* распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева* создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. "Автономное действие"* и "Крымская солидарность"* тем временем распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Конева* и "Автономное действие"* выступали против СВО, сообщает ведомство.