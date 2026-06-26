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Минюст внес проект "Эхо"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.06.2026
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18:39 26.06.2026
Минюст внес проект "Эхо"* в реестр иноагентов

Минюст признал проект "Эхо" и медиа-группу "Автономное Действие" иноагентами

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект "Эхо"*, медиа-группу "Автономное Действие"*, общественное движение "Крымская солидарность", а также социолога Елену Коневу*.
  • Проект "Эхо"* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в России организаций, а также взаимодействует с иноагентами.
  • Конева*, "Автономное Действие"* и "Крымская солидарность"* распространяли фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов и нежелательных в России организаций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект "Эхо"*, медиа-группу "Автономное Действие"*, общественное движение "Крымская солидарность"*, а также социолога Елену Коневу*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать шестого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Конева*, проект "Эхо"*, медиа-группа "Автономное Действие"*, а также общественное движение "Крымская солидарность"*, - говорится в сообщении.
По данным министерства, проект "Эхо"* распространял фейки о решениях властей РФ, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также взаимодействует с иноагентами.
Также Конева*, "Автономное Действие"* и "Крымская солидарность"* распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева* создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. "Автономное действие"* и "Крымская солидарность"* тем временем распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Конева* и "Автономное действие"* выступали против СВО, сообщает ведомство.
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