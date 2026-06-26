Молдавия усиливает дискриминационные меры против россиян, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавия усиливает дискриминационные меры в отношении въезжающих в республику россиян.
- В аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Молдавия усиливает дискриминационные меры в отношении въезжающих в республику россиян, дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт, заявили в МИД РФ.
В МИД уточнили, что дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам.
При этом молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам консульских сотрудников посольства России в Кишиневе, подчеркнули в дипведомстве.
"Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются, что делает практически невозможным своевременное оказание нашим гражданам консульской поддержки", - указали в МИД РФ.