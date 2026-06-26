Молдавия усиливает дискриминационные меры против россиян, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия усиливает дискриминационные меры в отношении въезжающих в республику россиян.

В аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Молдавия усиливает дискриминационные меры в отношении въезжающих в республику россиян, дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт, заявили в МИД РФ.

"Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России , въезжающих в Республику Молдова", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам.

При этом молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам консульских сотрудников посольства России в Кишиневе, подчеркнули в дипведомстве.