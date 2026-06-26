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МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию - РИА Новости, 26.06.2026
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15:55 26.06.2026 (обновлено: 16:07 26.06.2026)
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

МИД порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию.
  • Рекомендации даны на фоне антироссийского курса и усиления дискриминационных мер в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдавия.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве отметили, что рекомендации даны на фоне проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса и усиления дискриминационных меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику,
"МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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