МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию.
- Рекомендации даны на фоне антироссийского курса и усиления дискриминационных мер в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдавия.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве отметили, что рекомендации даны на фоне проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса и усиления дискриминационных меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику,
"МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.