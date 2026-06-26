МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.