Пашинян уводит разговор о ЕАЭС в сторону демагогии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит разговор в сторону демагогии в отношении ЕАЭС.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобное уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими последними заявлениями о ЕАЭС уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как это уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ, сообщает МИД РФ.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.