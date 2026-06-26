Рейтинг@Mail.ru
Пашинян уводит разговор о ЕАЭС в сторону демагогии, заявили в МИД - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 26.06.2026 (обновлено: 15:04 26.06.2026)
Пашинян уводит разговор о ЕАЭС в сторону демагогии, заявили в МИД

МИД: Пашинян уводит разговор о ЕАЭС в сторону демагогии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит разговор в сторону демагогии в отношении ЕАЭС.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобное уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими последними заявлениями о ЕАЭС уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как это уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ, сообщает МИД РФ.
"Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с т.н. заморозкой участия Еревана в ОДКБ", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков заявил, что ЕАЭС для Армении лучше других интеграционных вариантов
24 июня, 11:48
 
АрменияЕвразийский экономический союзРоссияОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала