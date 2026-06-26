Краткий пересказ от РИА ИИ МИД России утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит разговор в сторону демагогии в отношении ЕАЭС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобное уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими последними заявлениями о ЕАЭС уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как это уже было в связи с заморозкой участия Армении в ОДКБ, сообщает МИД РФ.

"Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с т.н. заморозкой участия Еревана ОДКБ ", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.