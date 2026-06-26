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Задержанные в Молдавии дипкурьеры вернулись на родину, сообщили в МИД - РИА Новости, 26.06.2026
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13:00 26.06.2026
Задержанные в Молдавии дипкурьеры вернулись на родину, сообщили в МИД

МИД: задержанные в Молдавии дипкурьеры вернулись в Россию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дипломатические курьеры из России вернулись на родину из Молдавии.
  • Курьеры не смогли въехать на территорию Молдавии, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанные в Молдавии дипломатические курьеры РФ вернулись на родину, заявили в российском МИД.
"Дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на Родину", - говорится в сообщении министерства.
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