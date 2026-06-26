Задержанные в Молдавии дипкурьеры вернулись на родину, сообщили в МИД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанные в Молдавии дипломатические курьеры РФ вернулись на родину, заявили в российском МИД.

"Дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на Родину", - говорится в сообщении министерства.