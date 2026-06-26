Посла Молдавии вызвали в МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России.
- Ему заявлен решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева и вручена вербальная нота.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии был вызван в пятницу в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ о задержании российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева.