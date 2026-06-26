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Посла Молдавии вызвали в МИД России - РИА Новости, 26.06.2026
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12:39 26.06.2026 (обновлено: 12:57 26.06.2026)
Посла Молдавии вызвали в МИД России

Дария вызвали в МИД России

CC0 / Parlamentul Republicii Moldova / Лилиан Дарий
Лилиан Дарий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC0 / Parlamentul Republicii Moldova /
Лилиан Дарий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России.
  • Ему заявлен решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева и вручена вербальная нота.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии был вызван в пятницу в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ о задержании российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева.
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