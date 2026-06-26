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МФО настраивают идентификацию клиентов по биометрии, пишут "Ведомости" - РИА Новости, 26.06.2026
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10:25 26.06.2026
МФО настраивают идентификацию клиентов по биометрии, пишут "Ведомости"

Ведомости: МФО начали настраивать идентификацию клиентов по биометрии

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОбслуживания по биометрии
Обслуживания по биометрии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Обслуживания по биометрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство микрофинансовых организаций (МФО) в России оценивают или настраивают подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) двумя способами: напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе.
  • Представители МФО «Займер», «Мигкредит», «Альфа-деньги» и «Финбридж» рассказали о таком подходе газете «Ведомости».
  • ЕБС — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, такие как бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса и другие.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство микрофинансовых организаций (МФО) в России оценивают или настраивают подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) как напрямую, так и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей таких организаций.
"Большинство микрофинансовых организаций (МФО) оценивают или настраивают сразу два способа подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) - напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе", - пишет издание.
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О таком подходе "Ведомостям" рассказали представители "Займера", "Мигкредита", "Альфа-денег" и "Финбриджа", при этом есть и те, кто выбрал только один вариант: например, "Лайм-займ" будет делегировать проверку, а Webbankir - подключаться напрямую.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
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