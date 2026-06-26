МФО настраивают идентификацию клиентов по биометрии, пишут "Ведомости"

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство микрофинансовых организаций (МФО) в России оценивают или настраивают подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) двумя способами: напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе.

Представители МФО «Займер», «Мигкредит», «Альфа-деньги» и «Финбридж» рассказали о таком подходе газете «Ведомости».

ЕБС — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, такие как бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса и другие.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство микрофинансовых организаций (МФО) в России оценивают или настраивают подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) как напрямую, так и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе, сообщает газета Большинство микрофинансовых организаций (МФО) в России оценивают или настраивают подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) как напрямую, так и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей таких организаций.

"Большинство микрофинансовых организаций (МФО) оценивают или настраивают сразу два способа подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) - напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе", - пишет издание.

О таком подходе "Ведомостям" рассказали представители "Займера", "Мигкредита", "Альфа-денег" и "Финбриджа", при этом есть и те, кто выбрал только один вариант: например, "Лайм-займ" будет делегировать проверку, а Webbankir - подключаться напрямую.