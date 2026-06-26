"Пришло время". Мерц дерзко обратился к России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал заморозить линию фронта ради начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.
- Владимир Путин заявлял, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, но готова к мирному процессу на базе стамбульских договоренностей.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал заморозку линии фронта ради начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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"Сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта", — заявил он на международной конференции по Украине, проходящей в Гданьске.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.