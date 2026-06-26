В Воронежской области младенца, которого уронила мать, передали в опеку

Краткий пересказ от РИА ИИ Младенца, который пострадал после падения со скамейки вместе с матерью, передали органам опеки.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.

Семья поставлена на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних.

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Младенца, которого, по данным местных СМИ, уронила пьяная мать со скамейки в воронежских Семилуках, передали органам опеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.

Как пишут местные СМИ, женщина в состоянии алкогольного опьянения упала со скамейки, а вместе с ней упал ее младенец. В результате ребенок ударился лбом. Прохожие обратились в полицию и вызвали скорую помощь.

"Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице, после чего его передали компетентным органам", — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В У МВД России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.