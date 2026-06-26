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В Воронежской области младенца, которого уронила мать, передали в опеку - РИА Новости, 26.06.2026
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16:55 26.06.2026
В Воронежской области младенца, которого уронила мать, передали в опеку

Младенца, которого уронила пьяная мать в Семилуках, передали органам опеки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младенца, который пострадал после падения со скамейки вместе с матерью, передали органам опеки.
  • В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.
  • Семья поставлена на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних.
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Младенца, которого, по данным местных СМИ, уронила пьяная мать со скамейки в воронежских Семилуках, передали органам опеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.
Как пишут местные СМИ, женщина в состоянии алкогольного опьянения упала со скамейки, а вместе с ней упал ее младенец. В результате ребенок ударился лбом. Прохожие обратились в полицию и вызвали скорую помощь.
"Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице, после чего его передали компетентным органам", — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В УМВД России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Семью поставили на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияВоронежская областьСемилукиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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