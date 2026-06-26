Химик предупредил о вреде домашних масок из продуктов питания

Краткий пересказ от РИА ИИ Кандидат химических наук Алексей Панов предупредил, что домашние маски для лица могут быть опаснее промышленных из-за отсутствия консервантов и контроля состава.

Самые агрессивные компоненты домашних масок — лимон, сода и корица, которые могут вызвать химический ожог, разрушение защитного слоя кожи или сильное раздражение.

Специалист рекомендует тестировать маску на локте за сутки до использования на лице, не держать дольше указанного времени и смывать теплой водой без трения, а при жжении немедленно смывать маску.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Домашние маски для лица могут быть опаснее промышленных из-за отсутствия консервантов и контроля состава, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

"В промышленной косметике используются консерванты и строгий контроль состава. В домашних смесях такой защиты нет, поэтому наносить их на поврежденную или раздраженную кожу особенно опасно", - сказал Панов "Газете.Ru"

По словам эксперта, самые агрессивные компоненты домашних масок - лимон, сода и корица. Лимонный сок с pH около двух вызывает химический ожог, а под воздействием солнца на коже остаются пигментные пятна, отметил Панов. Он также добавил, что сода разрушает защитный слой кожи, делая ее сухой и уязвимой. Корица даже в малых дозах дает сильное раздражение и ожог с пузырями, подчеркнул Панов.

Кроме того, специалист отметил, что скоропортящиеся продукты в масках - яйца, молоко, фрукты становятся рассадником бактерий. А крупный сахар в скрабах и сильные аллергены вроде меда и цитрусовых могут травмировать или вызвать реакцию на коже, пояснил Панов.