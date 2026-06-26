Рейтинг@Mail.ru
Химик предупредил о вреде домашних масок из продуктов питания - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 26.06.2026
Химик предупредил о вреде домашних масок из продуктов питания

Панов: маски из натуральных продуктов опасно наносить на раздраженную кожу

© Фото : FreepikДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Freepik
Девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат химических наук Алексей Панов предупредил, что домашние маски для лица могут быть опаснее промышленных из-за отсутствия консервантов и контроля состава.
  • Самые агрессивные компоненты домашних масок — лимон, сода и корица, которые могут вызвать химический ожог, разрушение защитного слоя кожи или сильное раздражение.
  • Специалист рекомендует тестировать маску на локте за сутки до использования на лице, не держать дольше указанного времени и смывать теплой водой без трения, а при жжении немедленно смывать маску.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Домашние маски для лица могут быть опаснее промышленных из-за отсутствия консервантов и контроля состава, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
"В промышленной косметике используются консерванты и строгий контроль состава. В домашних смесях такой защиты нет, поэтому наносить их на поврежденную или раздраженную кожу особенно опасно", - сказал Панов "Газете.Ru".
Маска для лица - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Дерматолог рассказала, чем опасны маски для лица из свежих фруктов и овощей
19 мая, 13:00
По словам эксперта, самые агрессивные компоненты домашних масок - лимон, сода и корица. Лимонный сок с pH около двух вызывает химический ожог, а под воздействием солнца на коже остаются пигментные пятна, отметил Панов. Он также добавил, что сода разрушает защитный слой кожи, делая ее сухой и уязвимой. Корица даже в малых дозах дает сильное раздражение и ожог с пузырями, подчеркнул Панов.
Кроме того, специалист отметил, что скоропортящиеся продукты в масках - яйца, молоко, фрукты становятся рассадником бактерий. А крупный сахар в скрабах и сильные аллергены вроде меда и цитрусовых могут травмировать или вызвать реакцию на коже, пояснил Панов.
Эксперт рекомендует перед использованием тестировать маску на локте за сутки до использования на лице, не держать дольше указанного времени и смывать теплой водой без трения. Если маска щиплет или жжет, он советует немедленно ее смыть.
Салон красоты - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Эксперты подсчитали, сколько россиянки тратят на уход за собой
18 марта, 08:54
 
Обществокосметология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала