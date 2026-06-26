Илон Маск сравнил Сороса с антигероем комиксов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сравнил скандально известного финансиста Джорджа Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына - с маленьким Магнето.

Так миллиардер прокомментировал публикацию другого пользователя X, в которой Сорос называется крупнейшим индивидуальным спонсором в цикле промежуточных выборов 2026 года в США: сумма его пожертвований демократам достигла 102 миллиона долларов. Пользователь также приписывает Соросу среди прочего желание покончить с западной цивилизацией, финансирование "кошмара" с ненастоящими беженцами в Америке и Европе, захват его фондами власти в Венгрии, использование марионеток и ставленников на важных постах, а также плату денег людям с целью влияния на политику и нарративы.