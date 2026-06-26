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Илон Маск сравнил Сороса с антигероем комиксов - РИА Новости, 26.06.2026
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02:07 26.06.2026 (обновлено: 02:48 26.06.2026)
Илон Маск сравнил Сороса с антигероем комиксов

Маск сравнил финансиста Сороса с антигероем Marvel Магнето

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск сравнил Джорджа Сороса с антигероем Магнето из вселенной Marvel, а его сына — с маленьким Магнето.
  • Джордж Сорос является крупнейшим индивидуальным спонсором Демократической партии США, сумма его пожертвований достигла 102 миллионов долларов в цикле промежуточных выборов 2026 года.
  • В России организации Сороса признаны нежелательными, так как представляют угрозу конституционному строю и безопасности государства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сравнил скандально известного финансиста Джорджа Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына - с маленьким Магнето.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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"Сорос - Магнето, а его сын - мини-Магнето", - написал Маск в соцсети X.
Так миллиардер прокомментировал публикацию другого пользователя X, в которой Сорос называется крупнейшим индивидуальным спонсором в цикле промежуточных выборов 2026 года в США: сумма его пожертвований демократам достигла 102 миллиона долларов. Пользователь также приписывает Соросу среди прочего желание покончить с западной цивилизацией, финансирование "кошмара" с ненастоящими беженцами в Америке и Европе, захват его фондами власти в Венгрии, использование марионеток и ставленников на важных постах, а также плату денег людям с целью влияния на политику и нарративы.
В России "Открытое общество"* и "Открытое общество - фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
* Признано нежелательной организацией в России.
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