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Ученые сделали шокирующее открытие на Марсе - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
17:56 26.06.2026
Ученые сделали шокирующее открытие на Марсе

Ученые Оксфорда нашли на Марсе разветвленную сеть древних магматических рек

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые обнаружили в недрах Марса системы древних каналов, по которым потоки расплавленной породы могли двигаться к вулканам.
  • Под поверхностью Марса на глубине около 24 километров залегают породы, богатые железом и магнием, но бедные кремнеземом, что указывает на наличие массивных магматических систем.
  • Полученные данные расширяют список потенциально пригодных для жизни планет, так как показывают, что условия для зарождения жизни могут возникнуть на большем числе планет, чем считалось ранее.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в недрах Марса системы древних каналов, по которым потоки расплавленной породы могли двигаться к вулканам, что меняет представление исследователей о тектонике планеты, сообщила пресс-служба Оксфордского университета.
Специалисты проанализировали данные сейсмической активности, зафиксированные миссией NASA InSight. Исследование было сосредоточено на границе, расположенной примерно на глубине 24 километров под поверхностью Марса. При помощи термодинамического моделирования и статистических методов ученые сопоставили сотни вариантов состава горных пород с сейсмическими показателями.
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Оказалось, что под границей залегают породы, богатые железом и магнием, но бедные кремнеземом. По мнению авторов исследования, такой слой сформировался в местах скопления расплавленной породы, которая постепенно разделялась на разные фракции: плотные кристаллы оседали в основании коры, а более легкие расплавы поднимались вверх.
"Традиционно мы предполагали, что вулканическая активность на Марсе относительно проста по сравнению с земной. Но это открытие указывает на то, что планета может поддерживать массивные, долговечные магматические системы, способные к эволюции и переработке расплавленной породы по всей толщине коры", — приводятся слова планетолога университета доктора Тобермори Маккей-Чемпиона.
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Ученые предполагают, что слой магмы может простираться на сотни и тысячи километров в северном полушарии Марса, что указывает на взаимосвязанные магматические системы, а не отдельные вулканы. Это явление, "транскоровая магматичность", ранее считалось уникальным для Земли.
Соавтор работы профессор Джон Уэйд отметил, что один из главных вопросов планетологии — уникальность Земли. По его словам, если Марс смог сформировать такую сложную кору без тектоники плит, то условия для зарождения жизни могут возникнуть набольшем числе планет, чем считалось ранее.
Исследователи отмечают, что такие геологические процессы связаны с формированием атмосферы, океанов и обитаемой среды. Полученные данные расширяют список потенциально пригодных для жизни планет, включая объекты, ранее исключенные из-за малого размера или отсутствия тектонической активности.
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