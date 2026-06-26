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МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае - РИА Новости, 26.06.2026
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15:52 26.06.2026
МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8Т в Красноярском крае

© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/TelegramМи-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8МТВ.
  • Вертолет Ми-8МТВ RA-22644 авиакомпании «Геликс Аэро» совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
  • На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто не пострадал, но вертолет получил повреждения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8МТВ авиакомпании "Геликс Аэро", она приступила к работе, сообщил комитет.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
"Об авиационном происшествии с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644... на удалении около 40 километров юго-западнее населенного пункта Северо-Енисейска Северо-Енисейского округа Красноярского края произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644 АО "Авиакомпания "Геликс Аэро"... Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту были 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто не пострадал. При этом вертолет имеет повреждения.
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ПроисшествияКрасноярский крайМежгосударственный авиационный комитетЗападно-Сибирская транспортная прокуратураМи-8МТВ-1
 
 
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