МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8МТВ.

Вертолет Ми-8МТВ RA-22644 авиакомпании «Геликс Аэро» совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.

На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто не пострадал, но вертолет получил повреждения.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8МТВ авиакомпании "Геликс Аэро", она приступила к работе, сообщил комитет.

"Об авиационном происшествии с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644... на удалении около 40 километров юго-западнее населенного пункта Северо-Енисейска Северо-Енисейского округа Красноярского края произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644 АО "Авиакомпания "Геликс Аэро"... Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.