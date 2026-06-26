Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
- На встрече с президентом России Владимиром Путиным планируется обсуждение ключевых вопросов белорусско-российского сотрудничества, обстановки в регионе и мире.
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча президентов состоится уже в пятницу.