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Лукашенко назвал главный аргумент против западного реваншизма - РИА Новости, 26.06.2026
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10:43 26.06.2026
Лукашенко назвал главный аргумент против западного реваншизма

Лукашенко призвал защищать правду о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что правдивая история Великой Победы является важнейшим контраргументом против политики западноевропейского реваншизма и пропаганды идеологий фашизма и нацизма.
  • IV Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, его организатор — министерство обороны Белоруссии, а главная тема — борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире.
  • Президент Белоруссии считает необходимым бороться за правду о войне и подчеркивает важность сохранения памяти о героях и жертвах Великой Отечественной войны.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, пропаганды идеологий фашизма и нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам IV Международного антифашистского конгресса.
Текст обращения публикует пресс-служба главы государства.
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Конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, организатор мероприятия – министерство обороны Белоруссии, а главная тема конгресса – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.
Глава государства отметил, что нынешний конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.
"Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников", - говорится в приветствии.
Лукашенко считает необходимым бороться за правду о войне. "Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологий фашизма, нацизма и ксенофобии", - заявил президент.
Лукашенко убежден, что голос конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны.
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25 июня, 16:17
 
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