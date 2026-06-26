Лукашенко назвал главный аргумент против западного реваншизма

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что правдивая история Великой Победы является важнейшим контраргументом против политики западноевропейского реваншизма и пропаганды идеологий фашизма и нацизма.

IV Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, его организатор — министерство обороны Белоруссии, а главная тема — борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире.

Президент Белоруссии считает необходимым бороться за правду о войне и подчеркивает важность сохранения памяти о героях и жертвах Великой Отечественной войны.

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, пропаганды идеологий фашизма и нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам IV Международного антифашистского конгресса.

Текст обращения публикует пресс-служба главы государства.

Конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, организатор мероприятия – министерство обороны Белоруссии, а главная тема конгресса – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.

Глава государства отметил, что нынешний конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.

"Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси , были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников", - говорится в приветствии.

Лукашенко считает необходимым бороться за правду о войне. "Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологий фашизма, нацизма и ксенофобии", - заявил президент.