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Израиль и Ливан подпишут рамочное соглашение в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2026
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19:51 26.06.2026 (обновлено: 19:57 26.06.2026)
Израиль и Ливан подпишут рамочное соглашение в пятницу, пишут СМИ

Рейтер: Израиль и Ливан подпишут рамочное соглашение в пятницу в Вашингтоне

© REUTERS / Ayal MargolinФлаги Израиля и Ливана
Флаги Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Ayal Margolin
Флаги Израиля и Ливана . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в пятницу.
  • Подписание рамочного соглашения между Израилем и Ливаном пройдет в Вашингтоне.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в пятницу в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
"Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в Вашингтоне в пятницу", - передает агентство.
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