Израиль и Ливан подпишут рамочное соглашение в пятницу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в пятницу.
- Подписание рамочного соглашения между Израилем и Ливаном пройдет в Вашингтоне.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в пятницу в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
"Израиль и Ливан, как ожидается, подпишут рамочное соглашение в Вашингтоне в пятницу", - передает агентство.
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