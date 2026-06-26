Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие за неделю овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане в ДНР.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 июня.
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