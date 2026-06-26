Лихачев рассказал о предстоящих переговорах с МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос безопасности персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара будет главным на переговорах РФ и МАГАТЭ 10 июля.
- Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что, несмотря на сложности, предпринимаются усилия для обеспечения нормальных условий жизни людей.
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара будет главным на переговорах РФ-МАГАТЭ 10 июля, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы делаем все, чтобы люди даже в этих нечеловеческих условиях чувствовали и заботу, и могли хорошо провести лето, и кому нужно поступить, кому нужно подготовиться к учебному году, но с каждым днем это становится делать все сложнее и сложнее. И это будет ключевой вопрос на наших консультациях с МАГАТЭ", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на ЗАЭС.
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25 июня, 17:43