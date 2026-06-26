Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о предстоящих переговорах с МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 26.06.2026 (обновлено: 16:21 26.06.2026)
Лихачев рассказал о предстоящих переговорах с МАГАТЭ

Лихачев обсудит с МАГАТЭ безопасность жителей Энергодара и персонала ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос безопасности персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара будет главным на переговорах РФ и МАГАТЭ 10 июля.
  • Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что, несмотря на сложности, предпринимаются усилия для обеспечения нормальных условий жизни людей.
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара будет главным на переговорах РФ-МАГАТЭ 10 июля, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы делаем все, чтобы люди даже в этих нечеловеческих условиях чувствовали и заботу, и могли хорошо провести лето, и кому нужно поступить, кому нужно подготовиться к учебному году, но с каждым днем это становится делать все сложнее и сложнее. И это будет ключевой вопрос на наших консультациях с МАГАТЭ", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на ЗАЭС.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
МАГАТЭ уведомили о новой атаке ВСУ на ЗАЭС
25 июня, 17:43
 
РоссияМАГАТЭАлексей ЛихачевЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала