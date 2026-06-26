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В Крыму и Севастополе сократят графики временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.06.2026
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20:25 26.06.2026
В Крыму и Севастополе сократят графики временного отключения электроэнергии

В Крыму и Севастополе сократят объемы временного отключения электроэнергии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объемы графиков временного отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе будут сокращены в ближайшее время.
  • Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Минэнерго, которое совместно с руководством региона и представителями энергетических компаний отслеживает ход восстановительных работ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объемы графиков временного отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго РФ.
"Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время. Полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки", - сказано в сообщении министерства о ситуации в Крыму и Севастополе.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле министерства энергетики РФ. Минэнерго совместно с руководством региона, представителями энергетических компаний и профильных ведомств в штабном режиме отслеживает ход восстановительных работ и координирует необходимые действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавили в ведомстве.
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Республика КрымСевастопольРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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