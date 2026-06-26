В Крыму и Севастополе сократят графики временного отключения электроэнергии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объемы графиков временного отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго РФ.

Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле министерства энергетики РФ. Минэнерго совместно с руководством региона, представителями энергетических компаний и профильных ведомств в штабном режиме отслеживает ход восстановительных работ и координирует необходимые действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавили в ведомстве.