В Крыму и Севастополе сократят графики временного отключения электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объемы графиков временного отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе будут сокращены в ближайшее время.
- Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Минэнерго, которое совместно с руководством региона и представителями энергетических компаний отслеживает ход восстановительных работ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объемы графиков временного отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго РФ.
"Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время. Полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки", - сказано в сообщении министерства о ситуации в Крыму и Севастополе.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле министерства энергетики РФ. Минэнерго совместно с руководством региона, представителями энергетических компаний и профильных ведомств в штабном режиме отслеживает ход восстановительных работ и координирует необходимые действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавили в ведомстве.
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