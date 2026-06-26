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Аксенов разъяснил положения введенного в Крыму режима ЧС - РИА Новости, 26.06.2026
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16:41 26.06.2026 (обновлено: 17:28 26.06.2026)
Аксенов разъяснил положения введенного в Крыму режима ЧС

Аксенов: режим ЧС в Крыму режим ЧС не означает никаких ограничений для граждан

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ Евпатории
В Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Введенный в Крыму режим ЧС не означает ограничений для граждан.
  • Режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Введенный в Крыму режим ЧС не означает каких-либо ограничений для граждан и не предполагает введения комендантского часа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе в пятницу для упорядочения вопросов экономического характера, сообщил ранее в пятницу Аксенов.
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"Самое главное по поводу режима ЧС, который введен в Крыму сегодня: он не означает каких-либо ограничений для граждан. Также режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом – фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова", - написал Аксенов в своем канале в "Макс".
Он отметил, что сам по себе факт введения режима ЧС регионального масштаба не означает автоматического снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам. Он может стать юридическим основанием для этого, если будет доказано, что чрезвычайная ситуация сделала исполнение договорных обязательств невозможным и если в договоре прописан пункт о форс-мажорных обстоятельствах, подчеркнул глава республики.
"Все решения в рамках ЧС принимает оперативный штаб под моим руководством. Будем информировать вас, если будут новые изменения", - добавил Аксенов.
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)РоссияСевастополь
 
 
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