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В Крыму объяснили, для чего на полуострове ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.06.2026
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16:30 26.06.2026
В Крыму объяснили, для чего на полуострове ввели режим ЧС

Крючков: в Крыму ввели режим ЧС для оперативного управления процессами

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКрымский полуостров
Крымский полуостров - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.
  • Режим ЧС введен для оперативного управления процессами по обеспечению стабильной жизнедеятельности региона и облегчения бюрократических процедур, без ограничений для населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Крыму для оперативного управления процессами по обеспечению стабильной жизнедеятельности полуострова, запретов или ограничений для населения не вводится, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе в пятницу для "упорядочения вопросов экономического характера", сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
"Режим ЧС введен с целью оперативного управления процессами по обеспечению стабильной жизнедеятельности региона и облегчения бюрократических процедур в условиях кризисной ситуации", - сказал Крючков.
По его словам, решением не вводится никаких запретов или ограничений для населения и обыденной жизни.
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Республика КрымСевастопольОлег КрючковСергей Аксенов (политик)
 
 
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