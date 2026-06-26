В Роскосмосе предложили начать осваивать ресурсы Луны и астероидов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Роскосмос" предлагает после 2036 года заняться поиском и освоением ресурсов Луны и астероидов.
- Поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов относятся к ключевым направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает после 2036 года заняться поиском и освоением ресурсов Луны и астероидов, следует из проекта указа госкорпорации, с которым ознакомились РИА Новости.
Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие РФ, относится в том числе поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов, следует из текста проекта.
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