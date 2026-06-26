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В Роскосмосе предложили начать осваивать ресурсы Луны и астероидов - РИА Новости, 26.06.2026
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13:37 26.06.2026 (обновлено: 13:44 26.06.2026)
В Роскосмосе предложили начать осваивать ресурсы Луны и астероидов

Роскосмос предложил начать осваивать ресурсы Луны и астероидов после 2036 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" предлагает после 2036 года заняться поиском и освоением ресурсов Луны и астероидов.
  • Поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов относятся к ключевым направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает после 2036 года заняться поиском и освоением ресурсов Луны и астероидов, следует из проекта указа госкорпорации, с которым ознакомились РИА Новости.
Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие РФ, относится в том числе поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов, следует из текста проекта.
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