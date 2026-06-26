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Роскосмос предложил начать космические полеты с ядерной энергоустановкой - РИА Новости, 26.06.2026
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13:27 26.06.2026 (обновлено: 13:39 26.06.2026)
Роскосмос предложил начать космические полеты с ядерной энергоустановкой

Роскосмос хочет начать полеты в космос с ядерной энергоустановкой с 2036 года

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года, следует из проекта указа президента РФ об основах госполитики в области космической деятельности.
Указ подготовлен госкорпорацией и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем отмечается, что реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие.
"К которым относятся: ... после 2036 года:... создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку", - говорится в проекте документа.
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