Роскосмос предложил начать космические полеты с ядерной энергоустановкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года, следует из проекта указа президента РФ об основах госполитики в области космической деятельности.
Указ подготовлен госкорпорацией и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем отмечается, что реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие.
"К которым относятся: ... после 2036 года:... создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку", - говорится в проекте документа.