Роскосмос предложил начать космические полеты с ядерной энергоустановкой

Краткий пересказ от РИА ИИ "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года, следует из проекта указа президента РФ об основах госполитики в области космической деятельности.

Указ подготовлен госкорпорацией и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем отмечается, что реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие.