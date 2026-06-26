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Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч воинов-дронов - РИА Новости, 26.06.2026
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06:51 26.06.2026
Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч воинов-дронов

Ан Гю Бэк: Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч воинов-дронов

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч «воинов-дронов», чтобы все военнослужащие могли использовать беспилотники как «второе личное оружие».
  • Дроны станут не специальным оборудованием, а «универсальным средством боя», применяемым всеми военнослужащими.
  • Для производства дронов планируется расширять использование отечественных комплектующих и компонентов, чтобы в перспективе перейти на 100-процентное использование продукции корейского производства.
СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч "воинов-дронов", чтобы все военнослужащие могли использовать беспилотники как "второе личное оружие", заявил на специальном брифинге министр обороны Ан Гю Бэк.
По словам министра, в будущем дроны должны стать не специальным оборудованием, которое используют отдельные подразделения и личный состав, а "универсальным средством боя", применяемым всеми военнослужащими.
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"Министерство обороны будет активно продвигать политику подготовки 500 тысяч воинов-дронов, чтобы все военнослужащие могли получить способность использовать дроны как второе личное оружие", - заявил Ан Гю Бэк.
По его словам, недавние конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали, что дроны стали поворотным ключевым элементом на поле боя. Если в прошлом, как отметил министр, бой вели немногочисленные дорогие беспилотные системы, то теперь массовое применение недорогих дронов "коренным образом меняет" характер войны.
Ан Гю Бэк заявил, что КНДР продолжает развивать различные виды вооружений, в связи с чем растет опасность не только для военных объектов Южной Кореи, но и для важных государственных и гражданских объектов.
Для производства дронов планируется расширять использование отечественных, а не китайских комплектующих и компонентов для беспилотников, с целью в перспективе перейти на 100-процентное использование продукции корейского производства.
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