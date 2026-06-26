Эксперт рассказал, как долго можно хранить компот из черешни

По словам биолога, если случайно проглотить одну-две ягоды с косточками, отравления не будет, но целенаправленно есть черешню с косточками не стоит. Также он предупредил, что черешню не следует переедать из-за большого количества пищевых волокон, раздражающих кишечник, и рекомендовал употреблять до 350 граммов в день. Осторожнее с ягодами стоит быть и тем, у кого есть аллергия на пыльцу березы, добавил Наполов.