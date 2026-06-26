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Эксперт рассказал, как долго можно хранить компот из черешни - РИА Новости, 26.06.2026
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14:55 26.06.2026
Эксперт рассказал, как долго можно хранить компот из черешни

Наполов: компот из черешни при долгом хранении может вызвать отравление

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент Виталий Наполов предупредил, что компот из черешни с косточками при хранении дольше года может вызвать отравление из-за выделения синильной кислоты.
  • Амигдалин, содержащийся в косточках черешни, при контакте с желудочным соком образует опасную синильную кислоту, поэтому косточки рекомендуется извлекать.
  • Биолог рекомендовал употреблять не более 350 граммов черешни в день и быть осторожнее с ягодой людям с аллергией на пыльцу березы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Компот из черешни с косточками при хранении дольше года может вызвать отравление из-за выделения синильной кислоты из ядра плодов, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
"Компоты из этой ягоды не следует хранить больше года. В противном случае при приготовлении извлеките из плодов косточки. В них содержится амигдалин, который постепенно переходит в компот, образуя при контакте с желудочным соком опасную синильную кислоту. Такой напиток может вызвать отравление", - сказал Наполов NEWS.ru.
По словам биолога, если случайно проглотить одну-две ягоды с косточками, отравления не будет, но целенаправленно есть черешню с косточками не стоит. Также он предупредил, что черешню не следует переедать из-за большого количества пищевых волокон, раздражающих кишечник, и рекомендовал употреблять до 350 граммов в день. Осторожнее с ягодами стоит быть и тем, у кого есть аллергия на пыльцу березы, добавил Наполов.
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