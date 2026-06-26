Краткий пересказ от РИА ИИ Советник президента России Антон Кобяков заявил, что ЕС приближает свой конец, делая выбор в пользу неофашизма.

По его словам, ЕС прошел точку невозврата, когда заморозил и стал использовать суверенные государственные активы России.

Кобяков отметил, что Европа решилась на такой шаг под влиянием США, которые первыми ввели санкции и заморозили активы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня - РИА Новости. ЕС приближает свой конец, делая выбор в пользу неофашизма и не понимая чудовищность своих поступков, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

"Одним из самых важных элементов фундамента всей европейской системы ялтинско-потсдамского мироустройства была неприкосновенность чужой, тем более государственной собственности. Как только ЕС не просто заморозил суверенные государственные активы России , но и запустил в них свою руку и стал воровать чужое, точка невозврата была пройдена", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что на такой шаг Европа решилась пойти под влиянием США, которые первыми ввели санкции и заморозили активы. При этом, как подчеркнул Кобяков, Штаты в отличие от ЕС регулируют этот процесс, когда им надо.

"Бюрократы Европы, одурманенные неофашистскими идеями, на такое в принципе неспособны, чем и приближают свой конец. За кризисом доверия обычно следует кризис на долговых рынках, рынках капитала. А дальше или фашизм в полный рост, или ряд стран просто побежит из этой "тюрьмы народов" В пользу чего делается выбор? А мы видим, они делают свой выбор в пользу неофашизма", - заявил Кобяков.

"Они не способны понять вообще всю абсурдность и чудовищность своих поступков", - добавил он.