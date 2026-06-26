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Евросоюз приближает свой конец, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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13:10 26.06.2026 (обновлено: 13:18 26.06.2026)
Евросоюз приближает свой конец, заявил Кобяков

Кобяков: Евросоюз, одурманенный неофашистскими идеями, приближает свой конец

© Фото : Фонд Росконгресс / Степан ЯцкоСоветник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Фонд Росконгресс / Степан Яцко
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента России Антон Кобяков заявил, что ЕС приближает свой конец, делая выбор в пользу неофашизма.
  • По его словам, ЕС прошел точку невозврата, когда заморозил и стал использовать суверенные государственные активы России.
  • Кобяков отметил, что Европа решилась на такой шаг под влиянием США, которые первыми ввели санкции и заморозили активы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня - РИА Новости. ЕС приближает свой конец, делая выбор в пользу неофашизма и не понимая чудовищность своих поступков, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Одним из самых важных элементов фундамента всей европейской системы ялтинско-потсдамского мироустройства была неприкосновенность чужой, тем более государственной собственности. Как только ЕС не просто заморозил суверенные государственные активы России, но и запустил в них свою руку и стал воровать чужое, точка невозврата была пройдена", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.
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Он отметил, что на такой шаг Европа решилась пойти под влиянием США, которые первыми ввели санкции и заморозили активы. При этом, как подчеркнул Кобяков, Штаты в отличие от ЕС регулируют этот процесс, когда им надо.
"Бюрократы Европы, одурманенные неофашистскими идеями, на такое в принципе неспособны, чем и приближают свой конец. За кризисом доверия обычно следует кризис на долговых рынках, рынках капитала. А дальше или фашизм в полный рост, или ряд стран просто побежит из этой "тюрьмы народов" В пользу чего делается выбор? А мы видим, они делают свой выбор в пользу неофашизма", - заявил Кобяков.
"Они не способны понять вообще всю абсурдность и чудовищность своих поступков", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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