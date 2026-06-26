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Европа сама себя назначает наследницей дела Третьего рейха, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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11:39 26.06.2026 (обновлено: 13:18 26.06.2026)
Европа сама себя назначает наследницей дела Третьего рейха, заявил Кобяков

Кобяков: Европа сама себя назначает наследницей дела Третьего рейха

© Фото : Фонд Росконгресс / Степан ЯцкоСоветник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Фонд Росконгресс / Степан Яцко
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков заявил, что Европа назначает себя продолжателем дела Третьего рейха.
  • По его словам, в Европе поддерживают неонацистские режимы и отрицают вклад России в борьбе с фашизмом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Сегодня Европа сама себя назначает продолжателем дела Третьего рейха, его наследницей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Сегодня Европа опять сама себя фактически назначает продолжателем опять этого дела Третьего рейха, наследницей. Там поддерживают неонацистские режимы от Голландии до Украины и Прибалтики, переписывают историю, уже открыто отрицают вклад нашей страны в борьбе с фашизмом", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ЕвропаАнтон КобяковРоссия
 
 
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