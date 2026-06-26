Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков заявил, что Европа назначает себя продолжателем дела Третьего рейха.
- По его словам, в Европе поддерживают неонацистские режимы и отрицают вклад России в борьбе с фашизмом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Сегодня Европа сама себя назначает продолжателем дела Третьего рейха, его наследницей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Сегодня Европа опять сама себя фактически назначает продолжателем опять этого дела Третьего рейха, наследницей. Там поддерживают неонацистские режимы от Голландии до Украины и Прибалтики, переписывают историю, уже открыто отрицают вклад нашей страны в борьбе с фашизмом", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.