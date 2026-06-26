Европа сама себя назначает наследницей дела Третьего рейха, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Сегодня Европа сама себя назначает продолжателем дела Третьего рейха, его наследницей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.