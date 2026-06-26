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Кобяков объяснил, как ЕС сделал СВО своей могильной плитой - РИА Новости, 26.06.2026
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11:37 26.06.2026 (обновлено: 13:20 26.06.2026)
Кобяков объяснил, как ЕС сделал СВО своей могильной плитой

Кобяков: ЕС, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей могильной плитой

© Фото : Фонд Росконгресс / Степан ЯцкоСоветник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Фонд Росконгресс / Степан Яцко
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков заявил, что Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей "могильной плитой".
  • По его словам, ЕЦБ не спасет Европу от фатального роста долговой нагрузки, а хаос будет нарастать из-за невменяемых бюрократов ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей могильной плитой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
Он отметил, что Европа сегодня добивает последнее, что ее скрепляло - свою финансовую систему. По словам Кобякова, ЕЦБ не спасет Европу от фатального роста долговой нагрузки, виной всему "невменяемые бюрократы ЕС, взявшие на полный пансион чемодан без ручки, который называется Украина".
"Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой. Но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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