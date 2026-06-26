Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков заявил, что Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей "могильной плитой".
- По его словам, ЕЦБ не спасет Европу от фатального роста долговой нагрузки, а хаос будет нарастать из-за невменяемых бюрократов ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей могильной плитой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой. Но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.