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Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой - РИА Новости, 26.06.2026
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11:29 26.06.2026 (обновлено: 13:19 26.06.2026)
Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой

Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой, которая не расследует преступления Киева

© Фото : Фонд Росконгресс / Степан ЯцкоСоветник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Фонд Росконгресс / Степан Яцко
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков назвал Международный уголовный суд "шарашкиной конторой".
  • По его мнению, МУС не занимается расследованием преступлений Киева и других актуальных вопросов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой, которая не расследует преступления Киева, а могла бы попытаться сделать что-то полезное.
"На передний план в западном информационном поле все больше выходят непонятные структуры, такие как Международный уголовный суд… Эта, как у нас в народе говорят, шарашкина контора могла бы попытаться сделать что-то полезное, скажем, расследовать убийство киевской хунтой мирных людей на Донбассе, в других регионах России с 2014 по 2026 год, могла бы рассмотреть атаки на Иран, Ливан, Сирию, дать оценку тому, что творится в Палестине. Но это этому суду неинтересно", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Международный уголовный судРоссияКиевАнтон Кобяков
 
 
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