Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков назвал Международный уголовный суд "шарашкиной конторой".
- По его мнению, МУС не занимается расследованием преступлений Киева и других актуальных вопросов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой, которая не расследует преступления Киева, а могла бы попытаться сделать что-то полезное.
"На передний план в западном информационном поле все больше выходят непонятные структуры, такие как Международный уголовный суд… Эта, как у нас в народе говорят, шарашкина контора могла бы попытаться сделать что-то полезное, скажем, расследовать убийство киевской хунтой мирных людей на Донбассе, в других регионах России с 2014 по 2026 год, могла бы рассмотреть атаки на Иран, Ливан, Сирию, дать оценку тому, что творится в Палестине. Но это этому суду неинтересно", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.