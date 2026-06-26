С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой, которая не расследует преступления Киева, а могла бы попытаться сделать что-то полезное.