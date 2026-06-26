Краткий пересказ от РИА ИИ Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

По словам Антона Кобякова, претензии есть и к другим странам, отказавшимся от нейтрального статуса, а преступления ОУН*-УПА* (запрещенные в России экстремистские организации) не имеют срока давности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

"Россия имеет все основания по результатам такой работы потребовать компенсации как от Германии, так и от таких стран, которые отказались от нейтрального статуса… Претензии есть ко многим. И уж конечно от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации)", - сказал Кобяков журналистам.

Он отметил, что это должно быть тщательно задокументировано и подсчитано. Их преступления не просто не имеют срока давности, их преступления – это связь времен, уточнил Кобяков.

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