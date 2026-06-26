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Россия может потребовать от Украины компенсаций, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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11:25 26.06.2026 (обновлено: 12:07 26.06.2026)
Россия может потребовать от Украины компенсаций, заявил Кобяков

Кобяков: Россия может потребовать от Украины за действия в тылу в годы ВОВ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
  • По словам Антона Кобякова, претензии есть и к другим странам, отказавшимся от нейтрального статуса, а преступления ОУН*-УПА* (запрещенные в России экстремистские организации) не имеют срока давности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Россия имеет все основания по результатам такой работы потребовать компенсации как от Германии, так и от таких стран, которые отказались от нейтрального статуса… Претензии есть ко многим. И уж конечно от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации)", - сказал Кобяков журналистам.
Он отметил, что это должно быть тщательно задокументировано и подсчитано. Их преступления не просто не имеют срока давности, их преступления – это связь времен, уточнил Кобяков.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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