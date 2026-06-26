Кобяков: ЕС сделал ставку на милитаризацию, выделяя деньги Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно сделал ставку на милитаризацию, выделяя средства Украине, которые идут конкретно на военные цели, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.