Кобяков: ЕС сделал ставку на милитаризацию, выделяя деньги Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз выделил Украине первый транш в размере 3,3 миллиарда евро и готовит второй транш на 3,7 миллиарда евро.
- По заявлению Антона Кобякова, средства из этих траншей пойдут на военные цели.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно сделал ставку на милитаризацию, выделяя средства Украине, которые идут конкретно на военные цели, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"ЕС окончательно сделал ставку на милитаризацию. Европа буквально вчера выделила Украине первый транш на 3,3 миллиарда евро, готовит второй транш на 3,7 миллиарда евро из согласованных общей суммы 90 миллиардов евро. Деньги идут конкретно на военные цели. Это ставка на черное, ставка на войну. Иллюзий уже нет", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.