Китай — Индия: мир замер в напряжении

В мировой истории иногда наступают моменты, когда очень много людей начинает, затаив дыхание, вчитываться в дипломатические формулировки. До того дипломаты разных стран спокойно обменивались своими шифровками, понятными только друг другу, высчитывали в них минимальные сдвиги от прежних позиций — а тут все волнуются: он сказал "позитивная динамика"! И еще — "постепенное восстановление". И даже "возвращение на путь восстановления и улучшения"! Сенсация!

Он — это министр иностранных дел КНР Ван И, побывавший на этой неделе в Дели, на встрече ответственных за национальную безопасность стран БРИКС. А формулировки его — они насчет того, что происходит сейчас между Китаем и Индией.

Происходит же нечто вроде медленного геополитического танца, когда две громадные азиатские державы сдвигаются в своем позиционировании буквально на миллиметры, и их описание этого процесса тоже предельно осторожное.

Но они не одни сдвигаются, а еще и немалая часть мира. Отсюда и возникает этот феномен: люди ловят слова дипломатов на лету и делают из них грандиозные выводы. Кстати, Ван И ведь не один выступал на эту тему — он встречался в Дели с премьер-министром Нарендрой Моди и советником по нацбезопасности Аджитом Довалом. А у тех свои тонкие формулировки. "Две страны должны продвигать свою традиционную дружбу", — так говорит Моди. Им следует "ускорять процесс развития двусторонних отношений, глядя вперед", вторит Довал. Индийцы, как видим, более осторожны — ну самую чуточку.

Но в наши дни, когда люди особенно внимательны к словам, бывает и нечто вообще неожиданное. Это когда даже не произнесение, а внезапное отсутствие одного лишь слова — сенсация. А исчезло оно в те же дни, когда Ван И вел свои переговоры в Дели.

Вот вроде бы только что у американцев было Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил со штаб-квартирой в Гонолулу. А теперь оно снова называется лишь Тихоокеанским. И множество людей серьезно размышляет, что произошло и какая здесь связь с делийскими заявлениями о "постепенном восстановлении" отношений между Индией и Китаем?

Ребята из Гонолулу по такому поводу объясняют: по сути, ничего не изменилось. Зона их ответственности так и охватывает половину поверхности планеты и доходит до западных границ Индии. Никакие военные планы и протоколы не пересмотрены.



А тогда зачем меняли название?

Исчезновение вот этого "индо-" стало серьезным событием, понятное дело, в Индии. Там тоже пошел парад формулировок, но не сильно дипломатичных: от "США пересматривают стратегические ожидания" (в отношении Индии, понятно) до "Америка сдает Китаю весь Евразийский континент".

Компонент "индо-" приклеили к названию командования в Гонолулу при первом президентстве Трампа. А до того, при Бараке Обаме, в США возникла формулировка, вы не поверите, "поворот на Восток". И в обоих случаях в Вашингтоне исходили из того, что Индия нужна для противостояния Китаю. Тут — как-то очень кстати — в 2020-м произошло очередное индо-китайское военное столкновение в Гималаях, и отношения Дели и Пекина практически заморозились.

Сейчас, при втором президентстве Трампа, происходят перемены. С одной стороны, военные поставки из США в Индию оцениваются в 20 миллиардов долларов в год, проходят военные учения (и никто здесь ничего не отменял). С другой — это новая Америка, получившая горький опыт в войне против Ирана и скептически оценивающая теперь свои шансы в Тихом океане против Китая. Еще это Америка, которая серьезно переругалась с большинством союзников — особенно с европейцами — на тему того, что они мало тратят на собственную безопасность и слишком надеются на США.

Далее, некоторое снижение накала американо-китайского противостояния тоже есть. И еще есть новая дружба с Пакистаном, а вот это для индийцев совсем неприятно. В итоге многие из них опасаются, что США "повернулись спиной" в Индийскому океану и к Индии, особенно с учетом того, что слишком уж сильная — прежде всего в экономическом отношении — Индия им не нужна. Хватило уже Китая, насчет которого на заре века были всякие ожидания, а в итоге вырос гигант и конкурент.

В Америке, похоже, на эти темы дискуссии будут идти еще долго. Но в целом Индия давно уже замечает, что происходит не совсем то, чего ожидали. И мы наблюдаем тот самый медленный геополитический танец с перемещениями на миллиметр-другой. Сейчас ведь все это делают. Никаких вам "или с нами, или против нас". Все со всеми — вот норма. Чуть сдвигается Пакистан — он и с Китаем, и с США, и не только с ними. Китай тоже рад сделать несколько шагов в сторону Америки и отдохнуть от накала конфронтации. Вот и Индия начала свою "позитивную динамику" с Китаем (особенно после встречи Нарендры Моди и Си Цзиньпина 31 августа в Тяньцзине на прошлогоднем саммите ШОС).

Здесь, конечно, очень помогают механизмы ШОС и БРИКС. Как минимум это удобно — не устраивать грандиозных двусторонних встреч, а постепенно договариваться "на полях" разного рода мероприятий этих двух объединений. Но тут речь уже о технике дела, а вот как насчет серьезного, системного установления модели китайско-индийских отношений?

Да, они восстанавливаются — между двумя странами снова есть авиасообщение, проходят выставки и даже фестивали йоги, идут и пограничные переговоры, но сохраняются также и крупные нерешенные вопросы. Вот, например: в 2025/2026 финансовом году (индийцы так ведут статистику) Китай вернул себе позицию первого торгового партнера Индии, символично оттеснив США. Это 151,1 миллиарда долларов, но при дефиците для Индии в 112,6 миллиарда. Так было и раньше: торговля шла в основном в одну сторону. И это проблема, от решения которой зависит будущее — если не Китая, то точно Индии.