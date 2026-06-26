Патриарх Кирилл выразил соболезнования Венесуэле в связи с землетрясением

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.