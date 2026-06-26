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Патриарх Кирилл выразил соболезнования Венесуэле в связи с землетрясением - РИА Новости, 26.06.2026
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18:22 26.06.2026
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Венесуэле в связи с землетрясением

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле.
"Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы Милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей", – говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской православной церкви.
Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 589
Вчера, 15:33
 
В миреВенесуэлаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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