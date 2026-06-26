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В развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья инвестируют еще 7 млрд рублей - РИА Новости, 26.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:53 26.06.2026

В развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья инвестируют еще 7 млрд рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПекарня
Пекарня - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подмосковье занимает лидирующую позицию в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий, обеспечивая 32,3% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и более 11% по всей стране. Об этом сообщил 360.ru.
В прошлом году в регионе было выпущено более 658 тыс. т хлеба, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году. С января по апрель 2026 года производство увеличилось на 5,7%, составив почти 223 тыс. т.
"Сегодня важно не только отвечать на запросы рынка, но и опережать их за счет развития технологий и модернизации. В этом ключевую роль играют инвестиции", – заявил глава регионального минсельхоза Виталий Мосин.
По его словам, хлеб остается стратегически важным продуктом для продовольственной безопасности страны. В развитие хлебопекарной отрасли до 2028 года планируют вложить более 7 млрд рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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